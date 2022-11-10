Столтенберг призвал страны НАТО увеличить объём инвестиций в сферу кибербезопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме по кибербезопасности призвал страны альянса нарастить сотрудничество в киберпространстве и увеличить объём инвестиций.

«Наши обязательства по кибербезопасности очень важны. Я призываю всех союзников по НАТО продолжать придерживаться обязательств по киберобороне более серьёзными инвестициями, большим опытом и усиленным сотрудничеством», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что альянсу нужно одновременно следить за подъёмом России, Китая, киберугрозами и всеми остальными постоянными угрозами государствам-членам.

Он добавил, что в НАТО всё «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии».