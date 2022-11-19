Посол Шульгин заявил о сходстве в вердикте по MH17 и реакции на инцидент в Польше
Шульгин подчеркнул, что на Западе Украина всегда находится вне всяких подозрений.
«Всё равно Россия во всём виновата. Нас всегда во всём винят», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что судебное разбирательство в Нидерландах по делу об MH17 с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.
17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.
При этом в ноябре 2021 года Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.