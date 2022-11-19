Посол Шульгин заявил о сходстве в вердикте по MH17 и реакции на инцидент в Польше

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин указал на сходство в ситуации с вердиктом суда по делу о крушении самолёта рейса MH17 и реакцией западных стран на падение ракеты на территории Польши.

Шульгин подчеркнул, что на Западе Украина всегда находится вне всяких подозрений.

«Всё равно Россия во всём виновата. Нас всегда во всём винят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что судебное разбирательство в Нидерландах по делу об MH17 с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.

При этом в ноябре 2021 года Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.