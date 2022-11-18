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Польские следователи могут отправиться на Украину по делу упавшей в Польше ракеты

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Польские следователи, которые изучают обстоятельства падения ракеты ВСУ в Польше, могут поехать на Украину, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Польские следователи могут отправиться на Украину по делу упавшей в Польше ракеты
  • © Polska Policja

«Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону», — цитирует его ТАСС.

Польская сторона хочет «как можно теснее сотрудничать с украинской», добавил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.

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