Польские следователи могут отправиться на Украину по делу упавшей в Польше ракеты

Польские следователи, которые изучают обстоятельства падения ракеты ВСУ в Польше, могут поехать на Украину, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону», — цитирует его ТАСС.

Польская сторона хочет «как можно теснее сотрудничать с украинской», добавил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.