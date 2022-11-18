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МИД России: никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет

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Никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет, но контакты будут продолжены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД России: никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет
  • РИА Новости

«Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Рябков отметил, что «по визовым обменам никакого прогресса нет».

«Но тематика звучит, в контактах присутствует, и её рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений», — заключил он.

Ранее в российском МИД сообщили, что Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.

В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.

В «Росатоме» также информировали, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.

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