МИД России: никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет
- РИА Новости
«Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы», — цитирует его РИА Новости.
Рябков отметил, что «по визовым обменам никакого прогресса нет».
«Но тематика звучит, в контактах присутствует, и её рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений», — заключил он.
Ранее в российском МИД сообщили, что Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.
В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.
В «Росатоме» также информировали, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.