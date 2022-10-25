Постпред России Ульянов: США снижают качество конференции МАГАТЭ невыдачей России виз
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Ульянов подчеркнул, что обсуждение связанных с ядерной энергетикой тем без участия России «несерьёзно» и «несолидно».
«Американцы ещё де-факто понизили качество того мероприятия, которое они у себя принимают», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в российском МИД сообщили, что Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.
В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.
В «Росатоме» также информировали, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.