Постпред России Ульянов: США снижают качество конференции МАГАТЭ невыдачей России виз

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире «России 24» заявил, что, не выдав российской делегации визы для участия в международной конференции МАГАТЭ, которая пройдёт в Вашингтоне, Соединённые Штаты понизили уровень качества этого мероприятия.

Ульянов подчеркнул, что обсуждение связанных с ядерной энергетикой тем без участия России «несерьёзно» и «несолидно».

«Американцы ещё де-факто понизили качество того мероприятия, которое они у себя принимают», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в российском МИД сообщили, что Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.

В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.

В «Росатоме» также информировали, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.