Spectator: Берлускони считает себя способным уговорить Путина на переговоры с Украиной

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что способен организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинской стороной, сообщает издание The Spectator со ссылкой на замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.

«Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до (католического. — RT) Рождества», — сказал Згарби.

По его словам, Берлускони нравится этот «красивый жест», он намерен воплотить его в жизнь, при этом «не подорвав позиции НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.