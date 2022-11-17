Spectator: Берлускони считает себя способным уговорить Путина на переговоры с Украиной
- РИА Новости
«Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до (католического. — RT) Рождества», — сказал Згарби.
По его словам, Берлускони нравится этот «красивый жест», он намерен воплотить его в жизнь, при этом «не подорвав позиции НАТО».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.