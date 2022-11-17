Узнать больше

Spectator: Берлускони считает себя способным уговорить Путина на переговоры с Украиной

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что способен организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинской стороной, сообщает издание The Spectator со ссылкой на замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.
Spectator: Берлускони считает себя способным уговорить Путина на переговоры с Украиной
  • РИА Новости

«Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до (католического. — RT) Рождества», — сказал Згарби.

По его словам, Берлускони нравится этот «красивый жест», он намерен воплотить его в жизнь, при этом «не подорвав позиции НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить