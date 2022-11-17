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Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.
Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают
  • РИА Новости

По словам Пескова, «трудно себе представить вообще публичные переговоры».

«Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также он назвал однозначным то, что Киев не хочет никаких переговоров.

Кроме того, Песков заявил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».

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