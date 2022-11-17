NI: независимая третья сторона может организовать переговоры между Украиной и Россией
- РИА Новости
Он признаёт, что текущая ситуация кажется неустойчивой для дипломатического урегулирования кризиса.
«Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной», — отметил Салло.
По его словам, таким образом эта страна может закрепить своё место в качестве ведущей державы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.