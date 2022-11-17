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NI: независимая третья сторона может организовать переговоры между Украиной и Россией

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Посредником между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса может стать независимая третья сторона. Об этом пишет в National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло.
NI: независимая третья сторона может организовать переговоры между Украиной и Россией
  • РИА Новости

Он признаёт, что текущая ситуация кажется неустойчивой для дипломатического урегулирования кризиса.

«Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной», — отметил Салло.

По его словам, таким образом эта страна может закрепить своё место в качестве ведущей державы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить публичную форму переговоров с Россией, чтобы они не проходили «за кулисами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Киева заявил, что переговоры публичными не бывают.

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