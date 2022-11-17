Генерал-лейтенант в отставке Бижев: упавшая в Польше ракета ВСУ должна была самоликвидироваться

Судя по опубликованным фотографиям, на территории Польши упала украинская зенитная управляемая ракета 5В55, которая должна была самоликвидироваться, сообщил RT экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

«Судя по фотографиям, в Польшу прилетала зенитная управляемая ракета 5В55. Эти ракеты были разработаны в конце 1970-х годов для комплекса С-300П. По состоянию на 1993 год на территории Украины находилось около 3 тыс. ракет 5В55. Максимальный срок службы 5В55, с учётом всех возможных продлений ресурса, не может превышать 35 лет. Ракеты не проходили должного технического обслуживания, хранились в плохих условиях. Их системы не проходили диагностику», — рассказал Бижев.

Он напомнил, что ракета упала в районе села Пшеводув в Люблинском воеводстве.

«Ближайшая вероятная позиция комплекса С-300П, с которого, возможно, стартовала ракета, находится в районе города Каменка-Бугская Львовской области. Там расположен 540-й зенитно-ракетный полк ВСУ. По прямой удаление от Каменки-Бугской до места падения составляет около 50 км. Одно из подразделений этого полка находилось в районе Червонограда. Оттуда до места падения — не более 25 км», — сказал генерал-лейтенант.

По наземным целям С-300П работает примерно на 70 км, подчеркнул он.

«Очевидно, что расчёт зенитного комплекса просто не успел ударить по нашей ракете и дал атаку вслепую», — отметил Бижев, добавив, что украинская противоракета потеряла российскую ракету и ушла «в молоко».

При этом украинская ракета должна была самоликвидироваться, однако этого не произошло, сказал собеседник.

«Возможная причина: ракета, как я сказал, была старая, не проходила должного обслуживания. Другая возможная причина: в 540-м полку ВСУ использовались модификации 5В55, на которых вообще не устанавливалось устройство 23Ю6, отвечающее за самоликвидацию ракеты при промахе. В результате погибли мирные люди», — заключил Бижев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.