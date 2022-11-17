CNN: США испытали облегчение в связи с тем, что упавшая в Польше ракета не была российской

Американские официальные лица испытали облегчение, когда выяснилось, что упавшая на территории Польши ракета оказалась не российской. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц.

По данным канала, поступавшие разведданные и сообщения польских официальных лиц подтверждали, что упавшая ракета с большой долей вероятности была запущена Украиной.

«Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым», — говорится в статье на сайте CNN.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.