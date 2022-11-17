Президент Польши заявил об отсутствии следов второй ракеты на месте падения

Следов второй ракеты на месте падения в Польше не обнаружено. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда.

«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской Республики», — приводит РИА Новости его слова.

16 ноября Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.