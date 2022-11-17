Рассмотрение дела рейса MH17 в первой инстанции завершено

Окружной суд Гааги завершил рассмотрение дела о крушении самолёта рейса MH17 в первой инстанции, заявил судья Хендрик Стейнхёйс.

«По всем делам вынесено решение. Таким образом рассмотрение уголовного дела в первой инстанции завершено», — цитирует ТАСС Стейнхёйса.

По его словам, подача апелляции возможна в течение 14 дней.

Ранее окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров.

В ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.