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Песков: в Москве никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, в то время как данная риторика активно звучит на Западе.
Песков: в Москве никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе
  • РИА Новости

Он отметил, что активным обсуждением о применении ядерного оружия западные страны нагнетают напряжённость в совершенно «недопустимой, потенциально опасной сфере».

«Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Вашингтон условились воздерживаться от применения ядерного оружия.

16 ноября замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

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