NL Times: суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

Суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров из дома основателя и бывшего генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа в Амстердаме.

Legion-Media

Об этом пишет газета NL Times. Отмечается, что суд не нашёл достаточных оснований и «легитимных причин для того, чтобы здание оставалось вакантным». Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» в Амстердаме 31 октября. 3 июня ЕС включил генерального директора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в санкционный список. Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».