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NL Times: суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

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Суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров из дома основателя и бывшего генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа в Амстердаме.
NL Times: суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме
  • Legion-Media

Об этом пишет газета NL Times.

Отмечается, что суд не нашёл достаточных оснований и «легитимных причин для того, чтобы здание оставалось вакантным».

Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» в Амстердаме 31 октября.

3 июня ЕС включил генерального директора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в санкционный список.

Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».

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