NL Times: суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме
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Об этом пишет газета NL Times.
Отмечается, что суд не нашёл достаточных оснований и «легитимных причин для того, чтобы здание оставалось вакантным».
Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» в Амстердаме 31 октября.
3 июня ЕС включил генерального директора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в санкционный список.
Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».