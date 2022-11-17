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Небензя обвинил украинские ПВО в систематических попаданиях по жилым домам

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Российский постпред при ООН Василий Небензя указал на «устойчивую дурную славу» украинских ПВО, которые систематически попадают по жилому массиву, выдавая впоследствии эти удары за российские.

«У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Чёрным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолёт», — цитирует дипломата РИА Новости.

Речь идёт о рейсе из Тель-Авива в Новосибирск — в результате трагедии погибли 78 человек.

Небензя напомнил, что на протяжении последних месяцев регулярно публикуются кадры с последствиями попаданий украинских средств ПВО по жилым домам.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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