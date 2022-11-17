Небензя обвинил украинские ПВО в систематических попаданиях по жилым домам
«У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Чёрным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолёт», — цитирует дипломата РИА Новости.
Речь идёт о рейсе из Тель-Авива в Новосибирск — в результате трагедии погибли 78 человек.
Небензя напомнил, что на протяжении последних месяцев регулярно публикуются кадры с последствиями попаданий украинских средств ПВО по жилым домам.
«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.
По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.