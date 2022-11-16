Моравецкий сообщил, что Польша отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения сообщил, что Варшава отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО о срочных консультациях в связи с падением ракеты на территории страны.

«Ход событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была намеренная атака на Польшу», — объяснил Моравецкий решение польских властей. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Моравецкий усомнился в необходимости применения Четвёртой статьи договора НАТО из-за падения ракеты на польской территории.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.