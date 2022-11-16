A Haber: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
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Об этом информирует телеканал A Haber.
Уточняется, что подозреваемого задержали в городе Азаз.
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.
По последним данным, погибли шесть человек.
Ранее сообщалось о 50 задержанных в связи с терактом.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.