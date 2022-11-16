A Haber: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

В Сирии турецкие силы безопасности задержали подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле.

Об этом информирует телеканал A Haber.

Уточняется, что подозреваемого задержали в городе Азаз.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.

По последним данным, погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о 50 задержанных в связи с терактом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.