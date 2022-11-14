МВД Турции: Анкара знает место координации атаки в Стамбуле и отвергает соболезнования США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание, и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — цитирует министра CNN Türk.

Сойлу добавил, что у Турции больше «нет терпимости к этим вероломным поступкам».

Ранее глава МВД также прокомментировал соболезнования США, отметив, что заявление американской стороны «можно оценить так, будто убийца одним из первых пришёл на место теракта».

Взрыв произошёл днём 13 ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек.

Полиция Турции задержала человека, который оставил бомбу на улице.