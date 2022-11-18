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Евродепутат от Польши призвала запретить ввоз мебели из Белоруссии в ЕС

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Юлия Гуреева
Член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская заявила о необходимости в срочном порядке запретить импорт белорусской мебели в Евросоюз. Она направила запрос в Совет ЕС, в котором рассказала об убытках польских производителей в данном секторе. С документом ознакомился RT.
Евродепутат от Польши призвала запретить ввоз мебели из Белоруссии в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Производители мебели из Великопольского воеводства попросили срочно принять меры с тем, чтобы расширить санкции и включить в них запрет на импорт в ЕС мебели из Белоруссии», — говорится в обращении.

В связи с этим польский депутат спросила Совет ЕС, когда будут введены соответствующие ограничения. 

По словам Можджановской, с 2023 года ввоз мебельной продукции из России будет запрещён, однако в отношении Белоруссии западные санкции распространяются только на древесину и древесные материалы. 

Как считает европарламентарий, польский мебельный сектор оказался одним из наиболее уязвимых в контексте последствий украинского конфликта. 

«На фоне спада в отрасли, обозначенного снижением конкурентоспособности на международных рынках, уменьшением объёмов заказов и производства вплоть до 50%, а также угрозой поглощения компаний иностранными гигантами, польская мебельная промышленность столкнулась с волной банкротств и массовых сокращений», — заявила она.

При этом Можджановская добавила, что производители мебели из Белоруссии и России «используют лазейки» в санкциях для вывода своей продукции из «дешёвого сырья» на рынок ЕС.

По данным исследовательской компании EUWID, в прошлом году объём экспорта белорусской мебели составил $929,9 млн, при этом на страны Евросоюза пришлось до $400 млн. Основными покупателями являются Польша, Германия и Литва. 

В сентябре ещё один польский евродепутат, Косма Злотовский, поднял в ЕП вопрос о введении дополнительного эмбарго на стекло белорусского производства. Он отметил, что стекольные предприятия Польши оказались в условиях неравной конкуренции с неевропейскими компаниями, в частности из России и Белоруссии, из-за высокой стоимости энергоносителей.

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