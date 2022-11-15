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Лукашенко: Белоруссия намерена расширить работу предприятий на российском рынке

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Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что предприятия Белоруссии планируют расширить работу на российском рынке.
Лукашенко: Белоруссия намерена расширить работу предприятий на российском рынке
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

«Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, — от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования... Мы свою деятельность будем расширять на огромном рынке России», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он отметил, что сегодня на первый план вышла тема импортозамещения, важность которой понимают в обоих государствах.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что всё чаще белорусские компании полностью переходят на российское и белорусское сырьё и комплектующие. Так, только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область за девять месяцев 2022 года вырос в 4,5 раза.

26 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Россия поддержит белорусские нефтеперерабатывающие заводы в условиях санкций, введённых западными странами, а также на фоне потери НПЗ украинского рынка.

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