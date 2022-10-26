«Ъ»: Россия поддержит белорусские НПЗ закупками дорогого дизтоплива

Россия поддержит белорусские НПЗ в условиях западных санкций и потери украинского рынка, пишет «Коммерсантъ».

В материале говорится, что поставки белорусского топлива в Россию, которые прежде были убыточными, будут субсидироваться российским бюджетом за счёт демпферных выплат.

Как рассказали собеседники издания, российский государственный «Промсырьёимпорт» (принадлежит Росимуществу) будет покупать по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, а затем реализовывать его на российской бирже СПбМТСБ.

Разницу в цене компании компенсируют из бюджета.

В сентябре уже сообщалось, что Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.