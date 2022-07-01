Матвиенко заявила, что санкции не повлияют на строительство Союзного государства
- РИА Новости
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«Никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства», — сказала она на форуме регионов России и Белоруссии.
Матвиенко отметила, что совместные проекты двух стран дают возможность как можно скорее обеспечить реализацию проектов в социально-экономической сфере, цель которых сводится к повышению качества жизни граждан.
Ранее заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин заявил, что Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг между государствами до конца 2022 года.