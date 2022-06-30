Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца 2022 года

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг между государствами до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин.

«Роуминг уже в значительной степени отменён: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей», — приводит РИА Новости его слова в ходе IX Форума регионов Белоруссии и России.

Амарин добавил, что стороны в настоящее время прорабатывают некоторые нюансы.

«Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже», — подытожил он.

Ранее пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщила, что Россия и Белоруссия с 1 апреля отменяют плату за входящие звонки в роуминге и ведут работу для отмены в ближайшем будущем всех роуминговых наценок.