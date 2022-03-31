Чернышенко: Россия и Белоруссия с 1 апреля отменяют плату за входящие звонки в роуминге

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Россия и Белоруссия с 1 апреля отменяют плату за входящие звонки в роуминге и ведут работу для отмены в ближайшем будущем всех роуминговых наценок, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко: Россия и Белоруссия с 1 апреля отменяют плату за входящие звонки в роуминге
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Отмечается, что решение об отмене платы за входящие звонки было принято 23 марта на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким добавил, что в настоящее время в Белоруссии находятся более 90 тыс. российских абонентов.

«Мы продолжаем совместную работу с Республикой, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии с 18 марта.

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