военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лукашенко заявил о «бесспорном прорыве» в строительстве Союзного государства

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза в поздравлении с днём рождения госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву.
Лукашенко заявил о «бесспорном прорыве» в строительстве Союзного государства
  • AP
  • © Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo

«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», — говорится в тексте поздравительного письма.

Лукашенко пожелал Мезенцеву крепкого здоровья, счастья и успешного осуществления планов. 

25 июня Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил о согласовании вопросов по Союзному государству.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия откроет генконсульство в Гродно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что санкции не изменят курса Москвы и Минска на строительство Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить