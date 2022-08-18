Лукашенко заявил о «бесспорном прорыве» в строительстве Союзного государства
- AP
- © Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo
«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», — говорится в тексте поздравительного письма.
Лукашенко пожелал Мезенцеву крепкого здоровья, счастья и успешного осуществления планов.
25 июня Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил о согласовании вопросов по Союзному государству.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия откроет генконсульство в Гродно.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что санкции не изменят курса Москвы и Минска на строительство Союзного государства.