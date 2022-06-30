Лавров сообщил, что Россия откроет генконсульство в Гродно

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия откроет генконсульство в Гродно.
Лавров сообщил, что Россия откроет генконсульство в Гродно
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Он отметил, что на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко они говорили о дальнейших планах в контексте развития двусторонних контактов Москвы и Минска на уровне правительств, по парламентской линии.

«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, белорусская сторона также будет преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства.

25 июня Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил о согласовании вопросов по Союзному государству.

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