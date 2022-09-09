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«Коммерсантъ»: Россия может поддержать Белоруссию закупками топлива

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Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

«Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину», — пишет издание.

Уточняется, что соответствующий шаг в настоящий момент обсуждают Министерство энергетики России, а также российское Министерство финансов. По данным ценового агентства Argus, Белоруссия ранее обеспечивала почти половину совокупного импорта бензина на Украину и более трети импорта дизельного топлива.

Подчёркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны и такие операции почти не проводятся, поэтому в России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке новой сельхозтехники Россией и Белоруссией.

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