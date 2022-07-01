Матвиенко рассказала о разработке новой сельхозтехники Россией и Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IX Форуме регионов России и Белоруссии в Гродно 1 июля рассказала о разработке новой сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По её словам, в настоящий момент происходит «доводка» свеклоуборочного комбайна, в котором нет ни одного элемента, произведённого за пределами России и Белоруссии. Ранее на выставке во время форума представили новый уникальный карьерный самосвал, в котором нет ни одной импортной детали.

Ограничения со стороны Запада, по мнению Матвиенко, заставили Россию и Белоруссию заняться разработками активнее.

«Наша задача — обеспечить технологическую независимость наших стран. Поэтому мы должны быть на два-три шага впереди конкурентов», — добавила Матвиенко.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила о росте инвестиций в производства ОЭЗ «Технополис Москва».