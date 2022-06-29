Власти Москвы сообщили о росте инвестиций в производства ОЭЗ «Технополис Москва»

Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вложили более 650 млн рублей в свои предприятия в 2021 году, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом информирует НСН.

«Это почти в два раза больше результата предыдущего года, когда показатель составил 340 млн рублей, и в пять раз — 2019 года с объёмом вложений на сумму 110 млн рублей», — подчеркнул Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что в кластер высокотехнологичных производств входит 14 предприятий.

По его словам, на территории особой экономической зоны резиденты вложили инвестиции на сумму около 1,1 млрд рублей и создали более 480 рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.