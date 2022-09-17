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В ЕП заявили о трудностях для производителей стекла в Польше из-за цен на газ

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Юлия Гуреева
Член Европарламента от Польши Косма Злотовский заявил, что польские производители стекла оказались в неравных условиях конкуренции с неевропейскими компаниями, в частности из России и Белоруссии. Причиной стала высокая стоимость энергоносителей в ЕС. Об этом говорится в письме депутата Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП заявили о трудностях для производителей стекла в Польше из-за цен на газ
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Как отметил в своём обращении Злотовский, при производстве стекла используется газ, который в нынешней ситуации значительно дешевле в Белоруссии и России. Так, по его словам, себестоимость 1 т стекла в Белоруссии примерно в 30 раз ниже, чем в Польше. 

«Столь большая разница в цене не позволяет предприятиям ЕС конкурировать на равных и справедливых условиях», — заявил польский политик.

Злотовский также предположил, что белорусские компании могут ввозить в Евросоюз «переупакованное российское стекло». Он попросил Еврокомиссию пояснить, препятствуют ли введённые против России санкции такому импорту.

Кроме того, парламентарий спросил, планирует ли ЕК ввести дополнительное эмбарго на стекло белорусского производства. 

В июле газета Financial Times сообщила, что в связи с сокращением поставок газа многие предприятия в Великобритании могут закрыться. Отсутствие непрерывной подачи топлива может иметь решающее значение для энергоёмких процессов производства, в частности при изготовлении стекла и керамики. 

8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени». 

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