В ЕП заявили о трудностях для производителей стекла в Польше из-за цен на газ
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Как отметил в своём обращении Злотовский, при производстве стекла используется газ, который в нынешней ситуации значительно дешевле в Белоруссии и России. Так, по его словам, себестоимость 1 т стекла в Белоруссии примерно в 30 раз ниже, чем в Польше.
«Столь большая разница в цене не позволяет предприятиям ЕС конкурировать на равных и справедливых условиях», — заявил польский политик.
Злотовский также предположил, что белорусские компании могут ввозить в Евросоюз «переупакованное российское стекло». Он попросил Еврокомиссию пояснить, препятствуют ли введённые против России санкции такому импорту.
Кроме того, парламентарий спросил, планирует ли ЕК ввести дополнительное эмбарго на стекло белорусского производства.
В июле газета Financial Times сообщила, что в связи с сокращением поставок газа многие предприятия в Великобритании могут закрыться. Отсутствие непрерывной подачи топлива может иметь решающее значение для энергоёмких процессов производства, в частности при изготовлении стекла и керамики.
8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени».