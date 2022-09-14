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В ЕП подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на европейских инвесторов

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Оксана Соломатина
Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу обратился к Еврокомиссии с вопросом о последствиях антироссийских санкций для мелких инвесторов в ЕС. С документом ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на европейских инвесторов
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Так, Эроглу в письме к Еврокомиссии обозначил, что санкции Евросоюза были призваны «оказать финансовое давление» на российские власти, а также «отрезать российские компании от рынка капитала».

«Однако, согласно данным немецкой газеты Handelsblatt, эти санкции сильно ударили по тысячам мелких инвесторов в ЕС, купивших российские акции», — отметил Эроглу.

Депутат подчеркнул, что Россия вполне может выиграть от этого.

«Каким образом, по мнению комиссии, санкции могут быть изменены, чтобы они влияли только на российское руководство, а не на мелких инвесторов в ЕС?» — поинтересовался у Еврокомиссии Эроглу.

Ранее в Венгрии назвали антироссийские санкции «средствами самоповреждения».

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