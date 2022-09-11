Власти Венгрии назвали антироссийские санкции ЕС «средствами самоповреждения»

Антироссийские санкции стали «средствами самоповреждения» для Европы. Такое мнение выразил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

«Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят... В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить», — приводит слова Деметера РИА Новости.

Он отметил, что каждый европеец почувствовал инфляционный эффект ошибочной санкционной политики Европы.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек отметил, что позиция Будапешта по вопросу отношений с Россией может привести к тому, что Венгрия выйдет из состава ЕС.