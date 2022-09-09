МИД Венгрии поставил перед ЕК вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России

МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии о том, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, принимавший участие во встрече руководителей энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Я задал сегодня чёткий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]?» — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, политика санкций ЕС не оправдала ожиданий и провалилась, так как военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится хуже.

«Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил», — сказал Сийярто.

Газета Politico со ссылкой на источники ранее писала, что в Европейском союзе больше не думают над разработкой дополнительных санкций против России.