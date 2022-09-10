Чешский министр допустил возможность выхода Венгрии из ЕС
Он отметил, что Венгрия занимает отличную от других членов ЕС позицию по вопросу антироссийских санкций.
«В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — сказал Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.
По его словам, выход Венгрии из Евросоюза является возможным.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии о том, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.