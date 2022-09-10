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Чешский министр допустил возможность выхода Венгрии из ЕС

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Позиция Будапешта по вопросу отношений с Россией может привести к тому, что Венгрия выйдет из состава ЕС, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

Он отметил, что Венгрия занимает отличную от других членов ЕС позицию по вопросу антироссийских санкций.

«В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — сказал Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

По его словам, выход Венгрии из Евросоюза является возможным.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии о том, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.

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