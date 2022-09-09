Глава МИД Австрии допустил возможность постепенного снятия санкций с России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о возможности постепенного снятия санкций с России.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам ещё далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернёмся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — сказал он в интервью Wiener Zeitung.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли представить, что санкции будут постепенно сняты, если Россия пойдёт на уступки.

Вместе с этим он добавил, что санкции с каждым днём ​​становятся всё более эффективными.

Ранее обозреватель Мэтью Карничниг написал в статье для Politico, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.