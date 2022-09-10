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Депутат бундестага Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отказаться от политики санкций

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Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.
Депутат бундестага Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отказаться от политики санкций
  • Gettyimages.ru

«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», — приводит её слова РИА Новости.

По мнению Вагенкнехт, Германии стоит завершить развязанную против России экономическую войну путём дипломатии.

Она также выступила за проведение демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.

«Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать», — констатировала Вагенкнехт.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала жителей ФРГ выйти на протесты против антироссийских санкций и провальной политики властей в сфере энергетики.

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