Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала жителей ФРГ выйти на протесты против антироссийских санкций и провальной политики властей в сфере энергетики.

«Федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России... Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жёсткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — приводит РИА Новости выдержку из её статьи для журнала Junge Welt.

Дагделен отметила, что власти пытаются удержать теряющих терпение граждан от выражений недовольства, называя такие попытки «кремлёвской пропагандой».

Депутат призвала граждан ФРГ не поддаваться и устроить широкий протест против надбавок к ценам на газ и «не дать себя одурачить и запугать».

«Необходим широкий протест... И долой разоряющие нас экономические санкции!» — заключила она.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, в то время как они наносят серьёзный ущерб экономике Германии.

Ещё в начале августа со сходным заявлением выступила депутат французского парламента Марин Ле Пен. Она констатировала провал политики санкций, жертвой которых в большей степени стала Европа, а не Россия. По её мнению, рестрикции лишь «заставили страдать население Европы».