МО Болгарии: инцидент в Польше не требует чрезвычайных мер на восточном фланге НАТО

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов выразил уверенность, что нет необходимости в введении чрезвычайных мер на восточном фланге НАТО в связи с «ракетным инцидентом» в Польше.

«В настоящее время нет необходимости в каких-либо чрезвычайных мерах», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что инцидент не требует усиления потенциала или повышения готовности военных сил Североатлантического альянса на восточном фланге.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна поддерживает идею установки средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и на всём восточном фланге НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что прилетевшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.