Президент Литвы поддержал идею установить ПВО на всём восточном фланге НАТО

Литва поддерживает идею установки средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и на всём восточном фланге НАТО.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Науседа напомнил, что размещение систем ПВО на восточном фланге НАТО стало одним из пунктов итоговой декларации по итогам саммита альянса в Мадриде в июне.

Ранее командующий литовскими вооружёнными силами Вальдемарас Рупшис в ходе выступления на Госсовете по обороне призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.