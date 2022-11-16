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Президент Литвы поддержал идею установить ПВО на всём восточном фланге НАТО

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Литва поддерживает идею установки средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и на всём восточном фланге НАТО.
Президент Литвы поддержал идею установить ПВО на всём восточном фланге НАТО
  • AP

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Науседа напомнил, что размещение систем ПВО на восточном фланге НАТО стало одним из пунктов итоговой декларации по итогам саммита альянса в Мадриде в июне.

Ранее командующий литовскими вооружёнными силами Вальдемарас Рупшис в ходе выступления на Госсовете по обороне призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.

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