Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис в ходе выступления на Госсовете по обороне призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

Он объяснил, что такой шаг лишит Вильнюс «недавних достижений в военной сфере».

«Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей», — заявил Рупшис, слова которого приводит LRT.

По его мнению, Литве нужно искать другие средства поддержки.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Запад не бояться предупреждений России о красных линиях.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.