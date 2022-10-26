Командующий ВС Литвы призвал не передавать Украине гаубицы и системы ПВО
- Legion-Media
Он объяснил, что такой шаг лишит Вильнюс «недавних достижений в военной сфере».
«Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей», — заявил Рупшис, слова которого приводит LRT.
По его мнению, Литве нужно искать другие средства поддержки.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Запад не бояться предупреждений России о красных линиях.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.