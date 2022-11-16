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Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с падением ракеты в Польше.
Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны
  • РИА Новости

«История с украинским «ракетным ударом» по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал Медведев в Twitter.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

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