В постпредстве России при ООН посоветовали не делать поспешных выводах о ситуации в Польше
«Советую всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы. Очевидно, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше, нежели чем на показанных фотографиях», — написал он в Twitter.
Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Президент республики Анджей Дуда впоследствии заявил, что у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет.