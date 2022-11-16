В постпредстве России при ООН посоветовали не делать поспешных выводах о ситуации в Польше

Случившееся в Польше требует анализа фактов, а не поспешных выводов, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Советую всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы. Очевидно, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше, нежели чем на показанных фотографиях», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Президент республики Анджей Дуда впоследствии заявил, что у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет.