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В Эстонии назвали ерундой проблему трудоустройства украинских беженцев

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Эстонские работодатели считают ерундой проблему украинских беженцев с трудоустройством на фоне внутригосударственных проблем, заявил глава Центрального союза работодателей страны Арто Ааса.

В материале для Postimees он назвал псевдопроблемой вопрос о шести тысячах безработных мигрантов на фоне массового сокращения сотрудников по всей стране и закрытии предприятий.

По словам Ааса, работодатели скорее обеспокоены тем, что беженцев размещают в сельских регионах, где нет работы. Он отметил, что логичнее было бы направлять их в более развитые города, где особенно остро чувствуется нехватка рабочей силы.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что это не является решением проблемы, так как большинство беженцев со временем захотят вернуться на родину.

Ранее в Польше заявили о планах обязать работающих в стране беженцев с Украины платить за жильё.

Власти Польши также планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.

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