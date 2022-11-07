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В Польше заявили о планах обязать работающих в стране беженцев с Украины платить за жильё

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Польские власти намерены обязать украинских беженцев, проживающих и работающих на территории Польши, оплачивать своё жильё. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер.
В Польше заявили о планах обязать работающих в стране беженцев с Украины платить за жильё
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, в данный момент 85 тыс. беженцев с Украины живут в Польше в местах общего проживания, которые оплачиваются государством.

«Мы хотим ввести механизм, который позволит людям, которые уже адаптировались в Польше, попросту принимать участие в оплате этих мест», — приводит его слова РИА Новости.

Шефернакер уточнил, что обязательная плата за жильё распространится только на работающих и адаптировавшихся в стране украинских беженцев.

«Мы рады этому, рады, что они адаптировались, что имеют работу, что начали нормально жить, и в связи с этим мы хотим, чтобы они принимали участие в оплате своего проживания», — заключил он.

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.

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