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Власти Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

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Депутаты чешского парламента приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России — за соответствующее решение проголосовали 129 из 159 парламентариев.

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — приводит текст документа Чешское ТВ.

В резолюции депутаты осудили «атаки на гражданское население Украины» и референдумы о присоединении к России четырёх регионов.

В октябре власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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