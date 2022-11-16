Власти Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России
«В соответствии с резолюцией ПАСЕ палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — приводит текст документа Чешское ТВ.
В резолюции депутаты осудили «атаки на гражданское население Украины» и референдумы о присоединении к России четырёх регионов.
В октябре власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.