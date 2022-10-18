ERR: Эстония объявила режим в России террористическим
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Об этом информирует портал государственного телерадиовещания ERR.
Такое решение было единогласно принято 88 депутатами местного парламента.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.