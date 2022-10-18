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ERR: Эстония объявила режим в России террористическим

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Власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим.
ERR: Эстония объявила режим в России террористическим
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Ekvall / EyeEm

Об этом информирует портал государственного телерадиовещания ERR.

Такое решение было единогласно принято 88 депутатами местного парламента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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