В Стамбуле сообщили о взрывах в районе Фатих
Пожарным удалось ликвидировать возгорание, детали инцидента выясняются. Информация о погибших и пострадавших не сообщается.
13 ноября произошёл взрыв на улице Истикляль в Стамбуле.
По последним данным, погибли шесть человек.
Число задержанных в связи с терактом достигло 50.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.