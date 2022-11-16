В Стамбуле сообщили о взрывах в районе Фатих

В районе Фатих в Стамбуле раздались взрывы, три машины охвачены пламенем, сообщает новостной портал Mynet.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, детали инцидента выясняются. Информация о погибших и пострадавших не сообщается.

13 ноября произошёл взрыв на улице Истикляль в Стамбуле.

По последним данным, погибли шесть человек.

Число задержанных в связи с терактом достигло 50.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.