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В Стамбуле сообщили о взрывах в районе Фатих

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В районе Фатих в Стамбуле раздались взрывы, три машины охвачены пламенем, сообщает новостной портал Mynet.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, детали инцидента выясняются. Информация о погибших и пострадавших не сообщается.

13 ноября произошёл взрыв на улице Истикляль в Стамбуле.

По последним данным, погибли шесть человек.

Число задержанных в связи с терактом достигло 50.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.

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