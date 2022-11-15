Anadolu: подозреваемую по делу о теракте в Стамбуле подготовили в лагере РПК в Сирии
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«Во время допроса в полиции после её ареста Албашир призналась, что прошла обучение в качестве агента специальной разведки в РПК и получила инструкции из Айн аль-Араба на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира террористической организации», — пишет агентство.
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.
По последним данным, погибли шесть человек.
Число задержанных в связи с терактом достигло 50.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.