Anadolu: подозреваемую по делу о теракте в Стамбуле подготовили в лагере РПК в Сирии

Ахлам Албашир, подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, обучалась в лагере признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

«Во время допроса в полиции после её ареста Албашир призналась, что прошла обучение в качестве агента специальной разведки в РПК и получила инструкции из Айн аль-Араба на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира террористической организации», — пишет агентство.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.

По последним данным, погибли шесть человек.

Число задержанных в связи с терактом достигло 50.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.