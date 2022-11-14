Минфин США разрешил ряд сделок с оператором деловой авиации на Мальте Emperor Aviation

Министерство финансов США внесло оператора деловой авиации на Мальте Emperor Aviation в список подпавших под американские санкции российских компаний в сфере безопасности гражданской авиации, с которыми разрешён ряд сделок.

Об этом сообщает ТАСС, в документе говорится, что при этом есть ряд условий, в частности, самолёт должен быть зарегистрирован в юрисдикции, вне российской территории.

В американском ведомстве подчёркивают, что «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы... для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием» ряда подпавших под санкции российских компаний.

Ранее в МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.

В октябре СМИ сообщали, что власти США пригрозили бизнесменам Турции санкциями из-за торговых сделок с Россией.