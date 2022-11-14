Минфин США разрешил ряд сделок с оператором деловой авиации на Мальте Emperor Aviation
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Об этом сообщает ТАСС, в документе говорится, что при этом есть ряд условий, в частности, самолёт должен быть зарегистрирован в юрисдикции, вне российской территории.
В американском ведомстве подчёркивают, что «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы... для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием» ряда подпавших под санкции российских компаний.
Ранее в МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.
В октябре СМИ сообщали, что власти США пригрозили бизнесменам Турции санкциями из-за торговых сделок с Россией.