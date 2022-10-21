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Dünya: власти США пригрозили бизнесменам Турции санкциями из-за торговых сделок с Россией

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Представители американской правительственной делегации в рамках визита в Турцию предостерегли местных бизнесменов от торговых сделок с Россией во избежание санкций.
Dünya: власти США пригрозили бизнесменам Турции санкциями из-за торговых сделок с Россией
  • Gettyimages.ru

«Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75%-ным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции», — сообщает газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.

Отмечается, что ранее неправительственные организации присылали письмо по этому вопросу. По данным издания, на Западе недовольны ускорением темпов торговли с Россией через Турцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о давлении на банки Турции со стороны США.

По данным Bloomberg, в стране три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу обратился к властям страны, призвав правительство не поддаваться антироссийским угрозам со стороны США после прекращения использования российской платёжной системы МИР. 

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